Alpbach – Reichlich Beute machten Unbekannte am Mittwochabend in einem Gästehaus in Alpbach. Über die Fluchttreppe gelangen sie gegen 20.15 Uhr zum Balkon einer Ferienwohnung im ersten Stock. Sie brachen die Balkontüre auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Fündig sind sie schnell geworden – mit einer Action-Kamera, einem Tablet, einem Notebook und einem geringer Geldbetrag im Gepäck setzten sie ihren Beutezug im 2. Stock fort.

Abermals bedienten sie sich der Fluchttreppe und brachen die Balkontüre auf. In der Wohnung fanden die Langfinger noch zwei Mobiltelefone und etwas Geld. Damit machten sie sich gegen 21.30 Uhr unerkannt aus dem Staub. Die Höhe des Gesamtschadens konnte die Polizei nicht beziffern. (TT.com)