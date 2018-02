Kulmbach – Es sollte ein harmloser Ausflug einer Kindersportgruppe ins Freibad werden - aber er endete tragisch: Im Sommer 2014 starb ein acht Jahre altes Mädchen nach einem tödlichen Badeunfall in Bayern. Ein Prozess vor dem Amtsgericht Kulmbach muss nun klären, wer dafür die Verantwortung trägt - oder ob es ein Unglück war, an dem niemand Schuld trägt. Am Donnerstag zum Prozessauftakt betonte die Staatsanwaltschaft: Der Tod des Mädchens wäre zu verhindern gewesen, wenn die beiden Angeklagten - die Betreuerin der Gruppe und ein Bademeister - besser aufgepasst hätten. Beide sind wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Der Bademeister habe zum Unfallzeitpunkt im Freibad Himmelkron in seinem Büro Zeitung gelesen, hieß es in der Anklageschrift. Hätte er die Badeaufsicht ordentlich ausgeführt, hätte er erkannt, dass das Mädchen untergegangen sei und hätte es retten können. Auch die Betreuerin habe sich vom Becken abgewandt, um Geld fürs Eis zu holen. Zudem habe sie sich vorher nicht genau genug erkundigt, wie gut das Mädchen schon schwimmen konnte. Beide Angeklagten wiesen die Vorwürfe zurück. (dpa)