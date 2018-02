Österreich

Rechtsextreme „Europäische Aktion“ im Visier der Wiener Justiz

Der mutmaßliche Kopf des Österreich-Ablegers befinde sich bereits seit Dezember 2016 in Wien in U-Haft. Die neonazistische Gruppierung strebt eine „Reichsregierung“ und sowie den Anschluss an das Großdeutsche Reich an.