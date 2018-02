Brixen – Ein hohes Maß an Dreistigkeit bewies ein holländisches Brüderpaar, das jetzt in Brixen im Thale Besuch von der Polizei erhielt. Der Grund für den Polizeieinsatz liegt eigentlich schon ein Jahr zurück: Mitte Februar verschwanden aus einem Skikeller fünf Paar Skier, ein Paar Skischuhe, eine Jacke, ein Sturzhelm und eine Skibrille. Täter konnte vorerst keiner ausgeforscht werden.

Wie der Zufall es aber so will, kam die Gerechtigkeit doch noch zum Zug. Ausgerechnet eine der Bestohlenen, die in einer Apres-Skibar in Brixen arbeitet, bemerkte am Freitag nämlich bei einem Urlaubsgast auf der Terrasse ihre TwinTip Skier und die Skibrille ihres Lebensgefährten, die der Urlauber auf dem Kopf trug.

Die Kellnerin fackelte nicht lange und schaltete die Polizei ein. Ein anfängliches Leugnen war zwecklos, denn bei weiteren Erhebungen fanden die Polizisten im Auto, das dem Bruder des Verdächtigen gehört, zwei weitere Skier. Auch diese waren ein Jahr zuvor gestohlen worden. Der Ältere der beiden Niederländer (33) gestand schließlich die Tat, sein 32-jähriger Bruder verweigerte die Aussage. Die sichergestellten Gegenstände mit der halben Schadenssumme konnten den Opfern zurück gegeben werden. Die beiden Skidiebe wurden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)