St. Anton am Arlberg – In der Nacht auf Samstag schlugen mindestens zwei Einbrecher in einem Hotel in St. Anton am Arlberg zu. Die Unbekannten brachen zwsischen 0.30 und 0.34 Uhr gewaltsam in den Bürobereich ein. Sie stahlen einen kompletten Tresor und verschwanden. Laut Polizei beläuft sich der Schaden insgesamt auf einige Zehntausend Euro. (TT.com)