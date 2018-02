Kirchbichl – In einem Gasthof in Kirchbichl ist am Sonntagvormittag ein Streit zwischen einem Gast und einem Angestellten eskaliert. Der 33-jährige Mazedonier hielt plötzlich ein Messer in der Hand, schlug dem Angestellten (22) mehrmals mit der Faust ins Gesicht und drohte, ihn umzubringen. Unterstützt wurde er dabei von einem 25-jährigen Ungarn.

Als die Polizei einschritt, verhielt sich der 33-Jährige äußerst aggressiv, woraufhin er festgenommen wurde. Der Mann wurde in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. (TT.com)