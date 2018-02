Unbekannte Täter bauten zwischen 7. und 9. Februar aus einem in einer nicht versperrten Tiefgarage abgestellten Auto in Serfaus die Tagfahrleuchten aus. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei vermutet, dass es einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Diebstahl am 8. Februar in Fiss geben könnte. Auch dort wurden Tagfahrleuchten ausgebaut und gestohlen. (TT.com)