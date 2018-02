Innsbruck – In der Nacht auf Montag zwängte ein 28-Jähriger die Eingangstür in ein Lebensmittelgeschäft in Innsbruck auf. Dabei ging eine Glastür zu Bruch. Durch den Lärm wurde eine Anrainerin wach, filmte die Tat mit dem Handy und verständige die Polizei. Die Beamten konnten den Rumänen, der mehrere Flaschen Alkoholika erbeutete, in unmittelbarer Nähe festnehmen. (TT.com)