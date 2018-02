Gerlos - Zum zweiten Mal rückte am Samstag die Tiroler Polizei nach Gerlos aus, um einen 52-jährigen Niederländer festzunehmen. Der Mann gilt als führendes Mitglied der berüchtigten Rocker-Vereinigung Satudarah, nach ihm wurde bereits europaweit gefahndet. Erstmals klickten bei ihm am 2. Februar die Handschellen: Der Rocker war mit seiner Familie in einem Hotel in Gerlos untergetaucht und wurde dort erkannt - die TT hat berichtet.

"Der Haftbefehl war wegen Fluchtgefahr ausgestellt", berichtet Staatsanwaltsprecher Florian Oberhofer. "Es ist üblich, dass man in solchen Fällen einen Antrag auf Kaution stellen kann."

Was der Niederländer auch tat, und so gegen einen fünfstelligen Betrag wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Der Chef-Rocker reiste zurück nach Gerlos, wo ihm die Tiroler Exekutive am vergangenen Samstag erneut einen Besuch abstattete. Der Grund: Aus seiner Heimat wurde ein weiterer Haftbefehl gegen ihn erlassen. Wie der Tatverdacht im zweiten Falle lautet, darüber dürfe Oberhofer derzeit keine Auskunft geben. Im Übergabeverfahren entscheidet sich, ob und wann der 52-Jährige den niederländischen Behörden ausgeliefert wird. Eine Kaution ist diesmal aber ausgeschlossen. (TT.com)