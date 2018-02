Auf der Anklagebank des Landesgerichts fand sich gestern ein 54-jähriger Gärtner wieder. Dem Naturburschen im karierten Hemd war vorgeworfen worden, dass er sich als Lehrlingsbeauftragter von 2005 bis 2007 Übergriffe auf einen weiblichen Lehrling geleistet hatte. Nicht nur, dass seither eine große Zeitspanne vergangen war, litt die Anklage auf Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses aufgrund dürftiger Ermittlungsarbeit an einem Mangel: So belegte Verteidiger Martin Wolf gleich zu Prozessbeginn, dass der 54-Jährige erst ab 2010 Lehrlingsbeauftragter war. Auch gab RA Wolf zu bedenken: „Es ist schwierig, sich hier zu verteidigen. Wisse­n Sie, was Sie vor 12 Jahren gemacht haben, wenn Ihnen nichts Konkretes vorgeworfen wird?“ Dass er das Mädchen beim Reichen von Gartenscheren durch die Beine und sonstigen Anlässen unsittlich berührt hätte, bestritt der Gärtner vehement. Gestan­d jedoch zu, dass er damals nicht selten derbe Anzüglichkeiten geäußert hatte, die heute wohl schon allein einer sexuellen Belästigung gleichzusetzen wären. Das Opfer sprach hingegen von täglichen Berührungen und der Erleichterung, als die Lehre endlich vorbei war. Ihr Ehegatte bestätigte, dass die Frau das Thema über Jahre totgeschwiegen hatte. Angebotene Zeugen wollten sich aber vor der Polizei an keine Übergriffe erinnern. Unter dem Strich zu wenig Konkretes für eine Verurteilung. Richterin Sandra Presslaber fällte nicht rechtskräftig einen Freispruch: „Bei der Staatsanwaltschaft haben Sie eben nur von der Baumschere gesprochen. Eine dabei strafrechtlich relevante Berührung ist aber nicht zu verifizieren. Moralisch war das Ganze wohl nicht in Ordnung, aber ich bin nicht die Moralpolizei!“

Eine brodelnde Gerüchteküche und eigenartige Verhaltensweisen waren gestern das Menü für eine Anklage wegen Veruntreuung und gewerbsmäßigen Diebstahls. Vignetten für 62.676 Euro sollte sich eine Tankstellenmitarbeiterin alleine in die Tasche gesteckt haben. Doch im Prozess hatte keiner der zehn Zeugen etwas Belastendes gewusst, noch war die Vignetten-Tresorschublade immer versperrt gewesen. Dass die 57-Jährige einst 1000 Euro in die Tankstelle zurückgebracht hatte, die sie dort gefunden haben wollte, war kein Beweis für eine Täterschaft. Freispruch. (fell)