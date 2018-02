Zwischen Sonntag um 18.00 Uhr und Montag um 8.00 Uhr wurde in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck in mehrere Kellerabteile eingebrochen.

Die unbekannte Täterschaft entwendete mehrere Gegenstände. Der Sachschaden kann derzeit laut Polizei noch nicht beziffert werden. (TT.com)