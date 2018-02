Innsbruck - Ein in Fachkreisen bekannter Medienangestellter musste sich am Mittwoch wegen Stalkings am Landesgericht verantworten. Ihm war vorgeworfen worden, dass er eine Innsbrucker Akademikerin spätestens ab Juni beharrlich verfolgt hatte — und zwar in einer Weise, die die Frau in ihrer Lebensführung beeinträchtigt hatte. Die Intensität der geführten Kommunikation war in der Tat schon fast beängstigend: 15.000 WhatsApp-Nachrichten hatten sich der 57-Jährige und die Tirolerin hin- und hergeschickt. Bis es der Frau zu viel wurde: „Ich fühlte mich ausrecherchiert und beobachtet. Auf Kontakt­unterbrechungen reagierte er ungehalten."

Nach Tausenden Nachrichten teilte die Frau dem Internetfreund mit, das sie den Chat nun abbrechen wolle. Gleichzeitig stellte sie jedoch in Aussicht, dass man ja weiter Freunde bleiben könne. Der Angeklagte: „Ja, das war eine intensive Zeit. Ich hab's ausgerechnet, 125 Nachrichten am Tag waren es. Den Chat habe ich dann auf Wunsch sofort eingestellt, aber das hieß doch nicht, dass sie keinen Kontakt mehr zu mir wollte." Da muss der Mann die Frau grundlegend missverstanden haben. Einige Nachrichten und anonyme Anrufe folgten noch, bis sich die Tirolerin direkt an die Ehefrau ihres Web-Freundes wandte.

Schon allein, weil die Tirolerin vermeinte, dass der 57-Jährige zuletzt vielleicht noch aus Sorge angerufen hatte, kam es zu einem nicht rechtskräftigen Freispruch im Zweifel. Richter Günther Böhler: „Erst ab Juni wurde unmissverständlich mitgeteilt, dass kein Chat mehr erwünscht ist. Danach fehlt es aber an der Intensität der Verfolgung und am Vorsatz, dass die Frau unzumutbar belästigt worden sein könnte — schließlich wurde zuvor ja beidseitig hin- und hergechattet."

Bodybuilder verkaufte Doping-Mittel

Eine Schar von Tiroler Bodybuildern fand sich gestern am Landesgericht ein. Angeklagt war einer ihrer Kollegen. Der 49-Jährige hatte ihnen laut Anklägerin Gertraud Pfeifenberger nicht weniger als 30.000 Milligramm Testosteron und 50.000 Milligramm Trenbolon weitergegeben. Bestellt hatte er die Dopingmittel anfangs nur für sich selbst — war darauf aber auch von Mittrainierenden angesprochen worden. Kein Kavaliersdelikt, sondern Verbrechenstatbestand nach dem Antidopinggesetz.

„Ich habe das Zeug zum Einkaufspreis weitergegeben. Der einzige Vorteil war, dass wir wegen der Mengen zehn Prozent Nachlass bekommen haben. Genau diese Mengen habe ich aber irgendwann übersehen", so der Geläuterte. Dazu führte er weiters an, dass weder er noch die betroffenen Kollegen jemals an Wettkämpfen teilgenommen hätten, sondern es sich bei allen um Hobbysportler handle. Richter Günther Böhler wertete das umfassende Geständnis und blieb angesichts eines Strafrahmens von fünf Jahren Haft milde: Acht Monate bedingte Haft ergingen mitsamt 600 Euro Gerichtskosten rechtskräftig. (fell)