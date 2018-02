Letzten Juli ereignete sich ein überaus brutaler Raubüberfall auf ein Schmuckstüberl im Zillertal. Ein 35-jähriger Bosnier hatte mit einer Pistole die Geschäftsräumlichkeiten betreten, die Inhaberin erst auf den Boden gezwungen und dann mit Faustschlägen malträtiert. Sieben- bis achtmal wurde die Juwelierin mit voller Wucht getroffen – bis sie blutüberströmt bewusstlos zusammensackte. Erst später stellte sich heraus, dass die Tat Ergebnis eines besonders perfiden Komplotts war. Nach Ergreifung des 35-jährigen Räubers erzählte dieser nämlich von einem bosnischen Landsmann, der ihn direkt zum Überfall angeleitet hatte. Hintergrund: Der 35-Jährige hatte bei dem 27-Jährigen (lebte im Zillertal) Schulden. So schlug ihm der Jüngere vor, von Bosnien nach Tirol zu fliegen und dort mittels eines Juwelier­überfalls alles zu bereinigen. Sogar das Schmuckstüberl hatte der 27-Jährige dem unmittelbaren Täter gezeigt. Beim Raubprozess im November zeigte Richter Günther Böhler für diese Art von Brutalität keinerlei Verständnis. Acht Jahre Haft ergingen über den 35-Jährigen. Der 27-jährige Beitragstäter kassierte hingegen für seine verwerfliche Anstiftung am Landesgericht gleich zehn Jahre Haft. Gegen diese Strafhöhe wandte sich nun ein Rechtsmittel. Oberstaatsanwalt Boris Kuznik empfand die Strafe jedoch als keinesfalls zu hoch angesetzt. Nach kurzer Beratung bestätigte ein Strafsenat des Oberlandesgerichts die Gefängnisstrafe.

Eine angeklagte Falschaussage im Rotlichtmilieu regte im Prozess so manchen zum Schmunzeln an. Letztes Jahr hatte der Betreiber eines Unterländer Etablissements den Tipp bekommen, dass einige seiner rumänischen Damen Besuch aus der Heimat bekommen hatten – und zwar in Gestalt ihrer Ehemänner. Und dies, obwohl private Herrenbesuche im Haus strengstens verboten waren. Als der großgewachsene Türke dann das Zimmer betrat, sah er erst nur die drei Damen. Auf den Betten lagen fein säuberlich Decken. Am Ende dieser schauten jedoch jeweils unrasierte Füße hervor. Kein gutes Versteck. Am Ende sollen jedoch deftige Prügel gestanden sein. Der Türke will die Rumänen hingegen nur zurechtgewiesen haben – um zum eigentlichen Prozessthema zurückzukommen. Der Prozess wurde vertagt.

Ungeschickt war der Einbruchsversuch eines Innsbruckers in einen Supermarkt im November. Nicht nur, dass der 30-Jährige an der Türe gescheitert war, wurde er auch noch genauestens von einer Videokamera gefilmt. Auslöser soll ein Streit mit der Freundin gewesen sein. Wegen alter Vorstrafen ergingen vier Monate Gefängnis trotz misslungenen Versuchs, aber unbedingt. (fell)