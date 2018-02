Von Michael Donhauser und Martin Bialecki, dpa

Parkland — Das Grauen an diesem Valentinstag beginnt um 14.40 Uhr Ortszeit, kurz vor Schulschluss. Ein 19-Jähriger kommt mit einer halbautomatischen Waffe in die Marjory Stoneman Douglas High School. Er trägt jede Menge Munition, außerdem Rauchgranaten und eine Gasmaske. In Parkland im Bundesstaat Florida erschießt er 17 Menschen. 15 Verletzte sind am Donnerstag noch in Krankenhäusern.

Schüler, Lehrer und Eltern schildern furchtbare, entsetzliche Szenen der Tat. Einer ersten Rekonstruktion zufolge löste der Täter einen Feueralarm aus. Von einer Gasmaske geschützt, habe er Rauchbomben gezündet, so schildert es Senator Bill Nelson nach einem Gespräch mit Ermittlern. Dann feuerte er auf die fliehenden Schüler und Lehrer. Zwölf sterben in der Schule, drei davor, zwei im Krankenhaus.

Der Täter soll die Schule dann im Strom der vielen Fliehenden verlassen haben, schreiben US-Medien unter Berufung auf die Polizei. Wenig später wird er in Coral Springs unweit der Schule festgenommen, Widerstand leistet er nicht.

I couldn't imagine the fear these students felt. It's sad to know that people can become this crazy. Prayers to the students who went through this today, to those that lost their lives, and to the families who lost their loved ones. #floridaschoolshooting #PrayForParkland pic.twitter.com/CnboF9iOVK

— Iliana?? (@_ilianats) 15. Februar 2018

"Alles was er postet, dreht sich um Waffen"

Was nach der Bluttat in den USA einsetzt, kann als trauriges Muster der Wiederholung beschrieben werden. Einer Welle des Entsetzens und guten Wünschen für die Opfer („thoughts and prayers") folgen wütende, verzweifelte Appelle für schärfere Waffengesetze. Ändern wird sich nach Lage der Dinge und auch aufgrund der politischen Verhältnisse nichts. Waffenbefürworter, Waffenlobby und regierende Republikaner verweisen auf die Verfassung, das Recht auf Selbstverteidigung, und dass strengere Regeln einzelne Täter ja wohl kaum aufhalten könnten.

Die Polizei gibt den Namen des Schützen mit Nikolas Cruz an. Er war aus Disziplinargründen von der Schule geflogen, berichtete Sheriff Scott Israel. Cruz, so berichten es ehemalige Mitschüler in US-Medien, sei ein Einzelgänger mit Faible für Schusswaffen und Messer gewesen. Im Netz kursieren zahlreiche Fotos von zwei inzwischen gelöschten Instagram-Profilen, auf denen Cruz mit Schusswaffen und Messern posiert.„Alles, was er (in den sozialen Medien) postet, dreht sich um Waffen. Das ist krank!" Er sei ein „schwieriger Typ" — viele sagen nun, nach der Tat, man habe früher oft gewitzelt: Wenn jemals jemand mal bewaffnet ihre Schule überfalle, dann ja wohl Cruz. Ein Lehrer sagte am Mittwoch, der Mann habe schon vor seinem Rauswurf nicht mehr mit einem Rucksack auf den Campus kommen dürfen.

129 Lehrer unterrichten an der High School mehr als 3000 Schülerinnen und Schüler von der 9. bis zur 12. Jahrgangsstufe. Der Ort liegt etwa eine Autostunde nördlich von Miami.

Die Berichte der Schüler sind verzweifelt, ratlos und entsetzt. Sie schildern, wie sie an Leichen und Blutlachen vorbei die Schule verlassen mussten, wie sie sich in Abstellräumen und Spinden oder unter Schulbänken verbarrikadierten. Einige schrieben ihren Eltern via Handy stumme Hilfeschreie: „Was soll ich tun, wo soll ich hin?"

US-Medien berichten, Footballcoach Aaron Feis habe sich selbstlos in den Kugelhagel geworfen, um seine Schüler zu schützen. Er habe vermutlich vielen das Leben gerettet, Feis ist unter den Toten.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3

— MS Douglas Football (@MSDEagles) 15. Februar 2018

Täter benutzte "beliebte" Waffe

Der Täter hat laut Polizei große Mengen Munition bei sich gehabt. Nach Medienberichten benutzte er eine halbautomatische Waffe des Typs AR-15 oder einen Nachbau. Medienberichten zufolge besaß er sie legal. Bei dem Gewehr vom Typ AR-15 handelt es sich um eine äußerst beliebte Waffe - viele der schlimmsten Massaker der vergangenen Jahre in den USA wurden mit solchen Gewehren begangen, so in Orlando, San Bernardino, Aurora und Las Vegas. In den USA existieren bis zu 3,7 Millionen Waffen dieses Typs.

Am Tag nach dem Massaker legte US-Präsident Donald Trump eine psychische Störung des Täters als Grund nahe. Es gebe dafür sehr viele Anzeichen, twitterte Trump. Er rief dazu auf, solche „Fälle" immer und immer wieder den Behörden zu melden. Zur Diskussion über Waffengesetze äußerte Trump sich nicht, er ist ausdrücklicher Befürworter des freien Zugangs zu Schusswaffen.

Die „New York Times" berichtete, Trump habe von Mitarbeitern gedrängt werden müssen, sich zu dem Massaker zu äußern.

Bei Prominenten, Schauspielern, Sängern und Moderatoren löste die Tat Entsetzen und Fassungslosigkeit aus. Philipp Mudd, Terrorexperte des Fernsehsenders CNN, brach vor laufender Kamera in Tränen aus. „Können wir in diesem Land nicht endlich anerkennen, dass wir das nicht akzeptieren können?" Anschließend brach er das Gespräch ab.

"A child of God is dead. Can not we acknowledge in this country that we cannot accept this?" Former CIA and FBI official Philip Mudd breaks down into tears following the shooting at a Florida high school https://t.co/y6GqatInij pic.twitter.com/FuuB5gQsOs

— CNN (@CNN) 15. Februar 2018





Heuer bereits 18 Schießereien an US-Schulen

Das Massaker von Parkland ist eines der folgenschwersten an einer Schule in den USA. Nach einer Zählung der „New York Times" sind nach der Bluttat von Sandy Hook im Jahr 2012 bei über 200 sogenannten Shootings an Schulen mehr als 400 Menschen gestorben.

Manche Massaker brennen sich über ihre Namen in das öffentliche Bewusstsein ein, wie das an der Grundschule Sandy Hook oder die Tat von Columbine. Über Taten mit weniger Opfern wird dagegen kaum oder nur noch knapp berichtet. Sie sind in den USA traurige Normalität geworden.

Allein im laufenden Jahr ereigneten sich in den USA nach Darstellung des demokratischen Senators Chris Murphy bereits 18 Vorkommnisse mit Schusswaffen an Schulen.

An fast allen Schulen in den USA gehören sogenannte Lockdown-Drills zum Alltag. Schüler aller Altersklassen trainieren ihre Reaktion auf einen Überfall, unter anderem werden die Klassenräume sofort verschlossen und verdunkelt, alle müssen still sein.

Mehrfach hat solches Training zuletzt Massaker verhindern oder zumindest eindämmen können. In Parkland setzte der Täter diese Verhaltensregeln an seiner Ex-Schule außer Kraft — wegen des von ihm ausgelösten Feueralarms blieb niemand im Klassenraum. Einige Kinder sollen sich gewundert haben: Es war bereits der zweite Feueralarm an diesem Valentinstag. Der erste war eine Übung.