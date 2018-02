Schwaz – Mit mindestens 400 Euro Beute machte sich am Donnerstagvormittag ein Dieb in Schwaz aus dem Staub. Der Unbekannte öffnete in einem Lebensmittelgeschäft in der Dr.-Karl-Psenner-Straße unbemerkt den Reißverschluss einer Umhängetasche und stahl daraus eine Geldbörse mit eingangs erwähntem Bargeldbetrag. Die Taschenbesitzerin bemerkte den Diebstahl später und erstattete Anzeige.

Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung. Demnach handelt es sich bei dem Gesuchten um einen 45 bis 50 Jahre alten Mann mit eher dunkler Haut, dunklen Haaren, Bart und Brille. Er wurde von einer Frau begleitet, von der keine Beschreibung vorliegt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwaz (Tel.: 0591337250) entgegen. (TT.com)