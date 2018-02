Des Moines — Zwei Tage nach dem Massaker an einer Schule in Florida erlebten die Studenten eines Colleges im US-Bundesstaat Washington bange Stunden. Gegen 9 Uhr Ortszeit gingen am Highline Community College südlich von Seattle Meldungen über Schüsse ein. Wie die Einrichtung auf Facebook mitteilte, wurde der gesamte Campus abgeriegelt und evakuiert. Studenten verbarrikadierten sich in Klassenzimmern.

Massenhaft Polizeikräfte rückten an - doch auch Stunden nach Beginn des Einsatzes gab es keinen Hinweis auf einen Schützen. Auch machten keine Berichte über etwaige Opfer die Runde. Es wird vermutet, dass am Schulgelände jemand mit Feuerwerkskörpern hantierte. Dies bestätigte auch Polizei-Sprecher George Delgado dem Nachrichtenportal Kiro 7. "Es kursieren viele Gerüchte. Wenn sich damit jemand einen Scherz erlauben wollte, ist das alles andere als lustig."

Das College hatte auf Facebook mehrmals darauf hingewiesen, dass es sich um keine Übung handle. Anwohner und Studenten wurden gebeten, dem Areal fernzubleiben. Personen in dem Gebäude wurden aufgefordert, Türen und Fenster zu verschließen. Die Polizeibehörden nahmen den Fall trotz des falschen Alarms sehr ernst. (TT.com)

DEVELOPING: Large police response at Highline College following the reports of shots fired. No confirmation of active shooter. No confirmation of anyone shot or injured. pic.twitter.com/DwpAzLKJRb

— Alex Rozier (@AlexRozierK5) 16. Februar 2018