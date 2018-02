Innsbruck – Polizeijuristen des Innsbrucker Strafamtes nahmen am Freitagnachmittag zwei rumänische Prostituierte in einem Hotel fest. Obwohl die Frauen erst am Mittwoch angezeigt worden waren, boten sie weiterhin ihre illegalen Dienste an. Allerdings nicht mehr wie bisher in einer Ferienwohnung, sondern in einem Hotelzimmer, in dem sie fortan ihre Freier empfingen.

Rückblende: Am Mittwoch hatten Polizisten ein illegales Wohnungsbordell in Hötting ausfindig gemacht. Vier Rumäninnen boten dort ihre Dienste an – sie wurden auf freien Fuß angezeigt. Davon ließen sich die Frauen scheinbar nicht beeindrucken und mieteten sich kurzerhand in ein gehobenes Innsbrucker Hotel ein.

Quasi „in flagranti“ erwischt

Rasch fand die Polizei heraus, dass die Damen ihr „umfassendes Angebot an Sexualdienstleistungen“, wie es am Freitagabend in einer Aussendung heißt, weiterhin auf derselben Internet-Plattform anboten. Zwei Polizeijuristen gaben sich via Telefon erneut als Interessenten aus und ließen sich den Aufenthaltsort der Damen mitteilen. Im Hotelzimmer bestätigte sich dann der Verdacht der Beamten: Zwei der vier am Mittwoch angezeigten Damen boten dort ihre Dienste gegen Geld an.

Aufgrund der Unbelehrbarkeit und der „akut drohenden“ Wiederholungsgefahr wurden die Rumäninnen noch an Ort und Stelle festgenommen. Eine Funkwagenstreife brachte die Frauen in das Polizeianhaltezentrum Innsbruck. (TT.com)