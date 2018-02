Innsbruck – Ein Streit in einem Innsbrucker Wohnhaus lief am Freitagnachmittag völlig aus dem Ruder. Zwei Männer waren sich aus unbekannten Gründen in die Haare geraten – Anrainer hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Als die Beamten gegen 16.30 Uhr vor Ort eintraf, fing einer der beiden Männer – ein 41-jähriger Innsbrucker – an, sie wüst zu beschimpfen.

Weil er sich derart aggressiv verhielt, wollten die Polizisten ihn festnehmen, was nur mit massiver Körperkraft gelang, denn der wütende Anwohner widersetzte sich mit Fußtritten. Schließlich konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden.

Bei der Amtshandlung wurden beide Polizisten unbestimmten Grades und der 41-Jährige leicht verletzt. Der Mann wurde auf die Polizeidienststelle gebracht und ging auch dort auf die Beamten los. Er wurde nach Abschluss der Vernehmung über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)