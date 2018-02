Kitzbühel – „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“: Nach diesem Motto hat jetzt offensichtlich ein Pfarrer in Kitzbühel agiert, als er in einer Kirche ein verdächtiges Paar in der Nähe des Opferstocks beobachtete. Weil es in den Vergangenheit vermehrt Opferstockdiebstähle gegeben hat und sich der Mann und die Frau derart auffällig verhielten, sperrte sie der Pfarrer kurzerhand in der Kirche ein, um die Aufnahmen der Überwachungskameras zu sichten.

Auf den Aufzeichnungen war eindeutig zu erkennen, wie der Mann mit selbst angefertigtem Werkzeug versuchte, Geld aus dem Opferstock zu stehlen, während die Frau Schmiere stand.

Der Pfarrer rief die Polizei, die den 29-jährigen Rumänen und seine 27-jährige Landsfrau vorläufig festnahm und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß anzeigte. Beute konnte keine sichergestellt werden. (TT.com)