Schwaz – Zwei minderjährige Burschen haben bei einer Faschingsveranstaltung am Unsinnigen Donnerstag in Schwaz vier Mobiltelefone geklaut. Die Polizei konnte die Minderjährigen ausforschen, nachdem zwei Geschädigte Anzeige erstattet hatten.

Wem die verbliebenen zwei Geräte gehören, wissen die Ermittler noch nicht. Wer sein Handy seit besagtem Tag vermisst, solle sich in der Polizeiinspektion in Schwaz melden, hieß es am Samstagabend in einer Aussendung. Zu den Diebstählen soll es in den Bereichen Weidach und Burggasse gekommen sein. (TT.com)