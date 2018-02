Charlotte – Einer der schockierendsten Kriminalfälle aus der Welt des Sports ist um eine Facette reicher geworden. 2001 fasste Football-Profi Rae Carruth von den Carolina Panthers eine mehrjährige Haftstrafe aus, weil er hinter dem Mordanschlag auf seine schwangere Freundin gestanden sein soll. In einem Brief an die Mutter entschuldigte sich Carruth nun für die Tat. Er möchte das Sorgerecht für seinen Sohn.

Der 15-seitige Brief wurde am Montag vom regionalen Fernsehsender WBTV in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina veröffentlicht. Laut dem Sender hatte Carruth davor bereits mehrere Briefe an die Frau geschrieben, jedoch nie eine Antwort erhalten.

WBTV berichtete, der heute 44-Jährige wolle nach seiner Entlassung nach Kalifornien ziehen und dort ein neues Leben beginnen. „Wenn ich irgendetwas verändern könnte, würde ich die ganze Situation verändern“, sagte Carruth. „Ich möchte, dass der Vorfall nie passiert ist.“

18 bis 24 Jahre Haft

Carruth, einst Wide Receiver bei den Carolina Panthers, war vor Gericht zu 18 bis 24 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen befanden ihn in drei Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Tod seiner Freundin Cherica Adams durch Erschießen im November 1999 für schuldig. Adams war zu dem Zeitpunkt im achten Monat schwanger.

Im Gerichtsprozess legte die Staatsanwaltschaft dar, dass Carruth aus Rücksicht auf seine Sportlerkarriere nicht die Verantwortung für ein Kind übernehmen wollte und Adams daher zu einer Abtreibung gedrängt habe. Da die junge Frau dies abgelehnt habe, soll Carruth einen Auftragskiller engagiert haben.

Bub mit zerebraler Kinderlähmung geboren

Adams lebte nach dem Attentat noch ein Monat und brachte das Kind auf die Welt. Der Bub, Chancellor Lee Adams, wurde wegen der Verletzungen seiner Mutter mit zerebraler Kinderlähmung geboren. In dem Brief schrieb Carruth, dass er glaube, er sollte in Zukunft das Sorgerecht für seinen Sohn haben, der mittlerweile 18 Jahre alt ist und speziell betreut werden muss. Carruth soll im Oktober aus der Haft entlassen werden.

Chancellor Lee Adams wurde von seiner Großmutter aufgezogen. „Ich habe Rae schon vergeben, aber um irgendeine Art von Beziehung zu ihm zu haben, muss eine Reue erkennbar sein“, sagte Saundra Adams laut WBTV. „Aber ich kann definitiv sagen, dass er niemals das Sorgerecht für Chancellor haben wird. (...) Er wird nie von einem Fremdem erzogen werden - von jemandem, den er nicht kennt und der versucht hat, ihn umzubringen.“ (APA/Reuters)