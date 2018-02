St. Anton am Arlberg – Von einem rabiaten Gast wurde ein 21-jähriger Security-Mitarbeiter in der Nacht auf Dienstag in St. Anton am Arlberg verletzt. Ein Engländer hatte dem Angestellten einen Faustschlag ins Gesicht verpasst und sich anschließend geweigert, einschreitenden Polizisten seine Identität zu verraten.

Der 31-Jährige wurde daher vorübergehend festgenommen und musste mit auf die Polizeiinspektion kommen. Dort wurde er immer aggressiver und wehrte sich mit Schlägen und Tritten gegen das Einschreiten eines Beamten – dieser wurde dabei leicht verletzt. Schließlich konnte die Identität des Engländers doch noch geklärt werden, auch Vernehmungen wurden durchgeführt. Der rabiate 31-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)