Kitzbühel – In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen unbekannte Einbrecher zwei Tresore aus einer Badeanstalt in Kitzbühel und stahlen Geld aus einem weiteren. Die Täter brachen zwischen 21 und 6 Uhr morgens die Tresore aus einer Wandverankerung und entwendeten diese. Ein weitere massiver Standtresor wurde umgeworfen, aufgebrochen und daraus Bargeld in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobereichs gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest,

Die Polizei bittet nun etwaige Zeugen und Personen, die etwas verdächtiges wahrgenommen haben, sich bei der Polizeiinspektion Kitzbühel (Tel.Nr: 059133 / 7200) zu melden. (TT.com)