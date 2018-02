Innsbruck – Körperverletzung, Freiheitsentzug, Amtsmissbrauch, Sachbeschädigung, Quälen eines Gefangenen: Das sind die schweren Vorwürfe, die der Innsbrucker Anwalt Patrick Gaulin gegen zwei Polizeibeamte erhebt. Vorwürfe, die nicht ihn selbst, sondern seinen Mandanten, einen Unterländer Autohändler, betreffen. Der Auslöser für die offenbar aus dem Ruder gelaufene Amtshandlung vor etwa zwei Wochen ist kurios: Beim im Reisepass eingetragenen Vornamen des 30-Jährigen war ein „L“ zu wenig.

Es war am 6. Februar gegen elf Uhr beim Kreisverkehr am Innsbrucker Südring, als der Unterländer den Beamten auffiel: „Ich hab’ am Pkw-Steuer telefoniert“, gibt der Mann zu. Mit Blaulicht wendeten die Polizisten und stoppten den Handy-Sünder. Pech für den Unterländer, zumal er sich auch nicht ausweisen konnte. Ein von einer Mitarbeiterin per WhatsApp übermitteltes Foto seines Reisepasses schuf vorübergehend Abhilfe. „Die Anfrage (beim Polizeiregister EKIS; Anm.) ergab, dass der Mann keinen Führerschein eingetragen habe“, heißt es dazu im Bericht der Beamten, der der TT vorliegt. Damit konfrontiert, sei der Verkehrssünder aggressiv geworden und habe die Polizisten beschimpft. „Gar nicht wahr, ich war’s, der beschimpft wurde. Ich habe nur – zu diesem Zeitpunkt noch höflich – erklärt, dass mein Vorname im Reisepass falsch geschrieben ist, da fehlt ein L.“ Nicht aber im Führerschein – „da ist mein Name richtig eingetragen, mit Doppel-L“. Die unterschiedliche Schreibweise war auch der Grund, warum die Beamten die Fahrerlaubnis des Autohändlers im Register nicht finden konnten. Allerdings gaben sie im Bericht an die Staatsanwaltschaft an, nicht auf das fehlende „L“ aufmerksam gemacht worden zu sein, obwohl der 30-Jährige „bei der Führerschein-Anfrage anwesend war“.

Diese Behauptung ist eindeutig falsch: Das beweist das Handy-Video, das der Unterländer im Lauf der weiteren und zunehmend eskalierenden Amtshandlung aufgenommen hat. „Haben Sie das mit Doppel-L abgefragt?“, sagt der 30-Jährige eindeutig ins Mikrophon: „Er soll’s mit Doppel-L eingeben“, wiederholte er seine Forderung. Ohne Erfolg – die Beamten sprachen vor laufender Handy-Kamera die Festnahme aus, der Geschäftsmann weigerte sich, der Ton wurde rauer. Endgültig eskaliert ist die Amtshandlung, als ein Polizist offenbar nach dem Unterländer griff: „Greif mi nit an, sonst kriagsch a Watsch’n.“ Das war’s – Sekunden später lag der Mann im Rollsplitt, die Hände in Handschellen, zwei uniformierte Knie im Rücken. Dabei seien die 14.000-Euro-Uhr, der 500-Euro-Gürtel und die 600-Euro-Jacke beschädigt worden. Und auch das Handy mit der Videoaufnahme, das ein Beamter laut Besitzer auf den Boden fallen ließ. Die nächsten Stunden verbrachte der Tiroler in Polizeigewahrsam. Er wirft den Beamten vor, ihn gegen ein Fenster der PI Reichenau gestoßen zu haben. Umgekehrt heißt es in der Anzeige, ein Polizist sei durch den Ellbogen des 30-Jährigen an der Lippe verletzt worden – also Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung. Bis spät in den Nachmittag wurde der Autohändler im kalten Arrestraum der Polizeiwache festgehalten. Das bestätigt auch sein Anwalt: „Teilweise trug mein Mandant im Arrest nur die Unterhose, Socken und ein Shirt“, bezeichnet Gaulin die Vorgangsweise als „Wahnsinn“.

Das beschädigte Handy des Autohändlers wurde vorübergehend beschlagnahmt. Der Grund: Das Video gilt als Beweis, der gesichert werden musste. Inzwischen hat der Autohändler sein Mobiltelefon zurückbekommen. Der 30-Jährige muss mit einem Strafverfahren rechnen. Gaulin wird aber ebenfalls der Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung übermitteln.

Außerdem will er die Amtshandlung mit einer Maßnahmenbeschwerde beim Landesverwaltungsgericht bekämpfen. (tom)