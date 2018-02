Die Tiroler Hotellerie ist Arbeitgeber für Personal aus allen Ländern. Zu welchen Konstellationen das führen kann, zeigte gestern am Landesgericht ein Prozess rund um versuchten Raub, Nötigung und Diebstahl im Unterland. Ein Deutscher, ein Italiener, ein Ungar und eine Österreicherin waren die Beilagen zum strafrechtlichen Gericht. In der Anklage spielte der – alkoholabhängige – Deutsche die zentrale Rolle. Ein versuchter Schnaps-Diebstahl des Kochs war das eine. Als dessen Freundin (die Österreicherin) jedoch die Beziehung zum Koch beendet hatte, quittierte dies der 27-Jährige mit WhatsApp-Nachrichten, die den Tatbestand der Nötigung erfüllten. Mit Äußerungen wie „Jetzt lernst mal Kriminalität kennen“, „Mach keinen Scheiß, sonst bist du weg“ oder „Mit 25-Kilo-Betonbeinen schaffst du es nicht mehr, mich anzuzeigen“ wollte der Koch seine Flamme zur Rückkehr und den Nebenbuhler zum Rückzug bewegen. Umsonst. Ein italienischer Kellner war dagegen mit dem ungarischen Kollegen so im Krieg, dass er eine Köchin schon gebeten hatte, jenem Abführmittel ins Essen zu mischen. Als Racheengel für eine Abreibung fand sich wiederum der deutsche Koch. Dieser stürmte im August vermummt das Personalzimmer des Ungarn, stieß ihn zu Boden und forderte jedoch Geld: „Du bist Kellner, du musst Geld haben!“ Tatsächlich lag im Zimmer die Kellnergeldtasche mit 5000 Euro Losung. Doch der Deutsche sollte den Ungarn kennen lernen. Dieser sprang nämlich auf und wehrte sich so heftig, dass der Koch die Flucht ergriff. An einen reinen Vergeltungsakt für den Italiener glaubte der Schöffensenat nicht. Richter Andreas Mair: „Ja gar kein Zweifel, dass es da auch um Geld ging!“ Da es sich um einen Raubversuch am unteren Spektrum handelte, ergingen bei bis zu zehn Jahren Haft Strafrahmen 18 Monate – zwölf davon bedingt. Der italienische Kellner fasste wegen Anstiftung zu Körperverletzung zur Hälfte bedingte 3600 Euro Geldstrafe aus.

Autos – für Männer immer ein Thema. So auch für zwei Osttiroler Freunde, die bei einem geselligen Abend wegen ihrer Blechkarossen gehörig in Streit gerieten. Als der eine schließlich am WC Druck ablassen wollte, beschleunigte der andere einen Bierkrug in Richtung dessen Hinterkopfes. Eine Platzwunde war die Folge. Nachdem das Duo gestern gemeinsam ans Landesgericht angereist war, musste Richterin Helga Moser zunächst das Opfer zur Räson bringen. Dieses kratzte nämlich mit einer Geschichte über einen Ausrutscher an der Falschaussage. So ergingen „nur“ über den Werfer 2120 Euro Geldstrafe (mit Widerruf einer einst bedingten Strafe). (fell)