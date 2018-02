Von Reinhard Fellner

Wien, Innsbruck – Es erscheint fast irreal. Durch seit dem EWR-Beitritt (1994) nicht normenkonforme Informationen über gesetzliche Rücktrittsrechte bei Lebensversicherungen besteht derzeit vielfach ein umfängliches Rücktrittsrecht. Der Clou: Der Versicherungsnehmer ist vom Institut so zu stellen, als wäre die Versicherung gar nie abgeschlosssen worden. Nach Entscheidungen des Europäischen und Obersten Gerichtshofes erließ nun nämlich das Oberlandesgericht Wien (OLG) als Berufungsgericht für das Wiener Handelsgericht ein Urteil, das für die Versicherungswirtschaft herausfordernd ist und trotzdem nicht bekämpft wurde.

Der Innsbrucker Wirtschaftsanwalt (CHG-Anwälte) Florian Müller ist österreichweit als Versicherungsrechtsexperte tätig und unterrichtete die Versicherungsbranche schon im März von den rechtlichen Entwicklungen im Bereich der Lebensversicherungen (damals fehlte es aber noch an der Entscheidung des OLG Wien) – die TT berichtete. Nunmehr präsentiert sich die aktuelle Rechtssprechung aber als ausgesprochen konsumentenfreundlich.

Anwalt Müller: „Die Rückabwicklung von Lebensversicherungen, welche aufgrund zu wenig eindeutiger und detaillierter Rücktrittsbelehrungen vertragsrechtlich mangelhaft sind, ist derzeit umfänglich möglich.“

Ein Beschluss von großer Tragweite für die österreichischen Versicherungsnehmer. Das der TT vorliegende OLG-Urteil ist nämlich weit reichend. So wertet das Gericht das bei vielen heimischen Instituten vorliegende Aufklärungsdefizit als fehlerhafte Aufklärung, die einer unterlassenen Aufklärung gleichzusetzen ist. Deshalb sei es nie zu einer Verjährung der Rücktrittsvoraussetzungen gekommen. RA Müller: „Über die Bedingungen eines Rücktritts wurde in den Verträgen seit Jahren meist nicht rechtskonform belehrt, deshalb fing der Fristenverlauf des Rücktrittsrechts auch nie zu laufen an. Die Folgen der Rückabwicklung sind deshalb umfassend. So ist der falsch aufgeklärte Versicherungsnehmer so zu stellen, als wäre der Vertrag gar nie zustande gekommen. Dies bedeutet, dass alle je einbezahlten Prämien zurückfließen müssen.“

Dem jedoch nicht genug. Was in bisherigen Rechtsgutachten strittig war, spricht das OLG nun den nicht aufgeklärten Konsumenten zu. Müller: „Gemeint sind damit vier Prozent Zinsen pro Jahr der eingezahlten Beträge. Dazu kommen auch alle Verwaltungskosten und Vergebührungen, die einst dem Versicherungsnehmer angerechnet worden waren.“ Alle je vereinnahmten Beträge sollen also an die Einzahler zurückfließen. Ausgenommen hat das Gericht bislang bezeichnenderweise nur die schon angefallene Versicherungssteuer. Mit ihr muss sich das Wiener Handelsgericht nochmals befassen.

Die OLG-Entscheidung könnte nun für viele Versicherungsnehmer einen Ausweg aus ertraglosen Produkten bedeuten. Müller: „Der Rücktritt ist jederzeit möglich. Bislang wollen die Versicherungsinstitute offenbar eine weitere höchstgerichtliche Entscheidung vermeiden und lösen die Verträge oft zumindest vergleichsweise auf.“

Dazu löst das Urteil weitere Rücktrittshemmnisse auf. So ist eine Rückabwicklung der Lebensversicherung sogar auch möglich, wenn der Rücktritt erst nach der Kündigung der Versicherung erfolgt (das Versicherungsverhältnis also gar nicht mehr aufrecht ist).

Ganz wichtig für Häuslbauer und Wohnungskäufer: Auch die – übliche – Verpfändung der Lebensversicherung an eine Bank verhindert den Rücktritt von der Versicherung nicht. Der Versicherungsnehmer hat sich allenfalls noch mit der kreditgebenden Bank über neue Sicherheiten zu unterhalten, welche wiederum die Beträge der rückabgewickelten Versicherung darstellen könnten. Zum Schluss: Auch die von Fonds erwirtschafteten Verluste sieht das OLG Wien als reines Risiko der Institute.

Zu lange abwarten sollte man mit einer Rückabwicklungsentscheidung aber nicht. Hatte die letzte Regierung doch schon einen Gesetzesantrag vorbereitet, der die Situation wieder im Sinne der Versicherer sanieren sollte.