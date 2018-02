Im Oktober zogen sich zwei Afghanen mit einigen Flaschen hochprozentigen Inhalts in eine Innsbrucker Wohnung zurück. Einer von ihnen verabreichte dem 27-jährigen Gastgeber darauf „zum Dank“ eine Tablette – damit er noch mehr vertragen könne. Kurz darauf erlitt der 27-Jährige jedoch einen Schweißausbruch und verspürte größte Übelkeit. Dessen Landsmann hatte währenddessen offenbar die Gelegenheit genützt, der Freundin des Afghanen nachzustellen und diese derartig zu belästigen, dass sie ihren Freund am Handy alarmierte. Dieser stellte den Landsmann zur Rede. Wenig später bat dieser den 27-Jährigen aus einem Bogenlokal. Kaum auf dem Gehsteig, soll er diesen dann mit einer Flasche attackiert haben. Dazu hatten weitere anwesende Afghanen den 27-Jährigen angestachelt, was er für ein Feigling sei, weil er es zulasse, dass der Landsmann seine Freundin belästige. „Jemand hat mir dann ein Messer in die Hand gedrückt. Im Tumult habe ich ihm dann in den Rücken gestochen“, gestand der gestern am Landesgericht wegen absichtlich schwerer Körperverletzung Angeklagte vor Richterin Verena Offer. Die akribische Einvernahme aller Zeugen brachte nicht viel – zu sehr divergierten die Aussagen. Umso mehr wog das Geständnis zu schwerer Körperverletzung (der Stich ging bis zum Lungenflügel). Verteidiger Zeno Agreiter: „Er hat rot gesehen! Das ist sicher nicht akzeptabel, aber unter diesen Umständen ein wenig verständlich.“ So sah es auch das Gericht. Bei einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Haft belohnte der Senat das umfassende Geständnis mit einer milden Sanktion von eineinhalb Jahren Haft. Dazu kommen 2500 Euro Schmerzensgeld.

Nach einem Millionenbetrug im Zuge einer Hotelerrichtung darf ein Unterländer nun doch auf eine Fußfessel hoffen. Von drei Jahren Haft wurden gestern zwei bedingt ausgesprochen. Der einstige Bauunternehmer hatte zum Nachweis seiner Liquidität einen Überweisungsbeleg über 1,6 Millionen Euro gefälscht und so den Partner zu Investitionen verleitet. Verteidiger Markus Orgler leitete dazu jedoch einen Generalvergleich in die Wege, sodass letztlich kein Schaden übrigblieb. Dies ermöglichte die teilbedingte Strafnachsicht. (fell)