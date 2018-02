Kartitsch – Unbekännte Täter bedienten sich am Mittwoch in der Pfarrkirche St. Leonhard in Kartitsch. Zwischen 7 und 17 Uhr entwendeten die Täter einen 50 Jahre alten Lehnstuhl, der mit rotem Stoff bezogen war. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei in Sillian (Tel. 059133/7238) bittet um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)