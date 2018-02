St. Anton am Arlberg – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Einbrecher Geld aus einem Tresor eines Hotels in St. Anton am Arlberg. Zwischen 23 und 7 Uhr morgens verschafften sich die Täter unbefungt Zugang zum Rezeptionsbüro des Hotels. Dort brachen sie einen Zimmerwandtresor aus seiner Verankerung und stahlen daraus Bargeld in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. (TT.com)