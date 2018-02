Kitzbühel – Ein Urlaub in einem nicht existenten Chalet in Tirol hat einen Australier eine Stange Geld gekostet. Der Mann hatte Ende August vergangenen Jahres von seinem Heimatort aus über ein Internetportal einen Aufenthalt in einem hochpreisigen Chalet im Raum Kitzbühel gebucht und hierfür einen vierstelligen Betrag auf ein slowenisches Bankkonto überwiesen.

Als der Mann am vergangenen Freitag in Tirol ankam, folgte die Ernüchterung: Er musste feststellen, dass er Opfer eines Betrugs geworden war. Das gebuchte Chalet existiert nicht. (TT.com)