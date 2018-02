Teils erst 16 Jahre alt waren die Hauptakteure eines Drogenprozesses, der nun am Landesgericht von einem Schöffensenat für Jugendstrafsachen verhandelt wurde. Vier junge Innsbrucker waren des Drogenhandels im Kilobereich angeklagt. Staatsanwalt Hansjörg Mayr errechnete hierzu einen Weiterverkauf von Cannabiskraut im Ausmaß von 17,5 Kilogramm. Eine schwierige Aufgabe für die Verteidiger der Burschen – waren doch drei von ihnen trotz ihrer Jugend bereits massiv einschlägig vorbestraft. Das merkte man auch im Vorgehen der Burschen, welche von der Staatsanwaltschaft als kriminelle Vereinigung qualifiziert wurden. Teils selbst abhängig, bezogen und verteilten sie Suchtgift wie die Großen. So hatte der Älteste (18) der Gruppe Kontakte zu einem Tschetschenen geknüpft und sich fortan von ihm beliefern lassen. Das Cannabis verteilte der Älteste anschließend weiter an seine Komplizen. Ein anderer der Burschen hatte wiederum gute Kontakte zu einer afghanischen Dealergruppe. Auch von dort gingen darauf Lieferungen an das Quartett, das das Kraut darauf in unzähligen Kleinverkäufen („Ameisenhandel“) über so genannte „Läufer“ an Cannabiskonsumenten brachte. Dies alles blieb natürlich den Innsbrucker Drogenfahndern nicht verborgen. Ende Oktober klickten die Handschellen. Nur Tage zuvor waren zwei der Burschen übrigens wegen anderer Delikte am Landesgericht verurteilt worden. Und da drohten diesmal aufgrund der Riesenmengen teils bis zu siebeneinhalb Jahre Haft. Geständnisse bei der Polizei „drückten“ die Strafen auf dreieinhalb, zwei, vier Jahre und vier Monate (alle nicht rechtskräftig) sowie 15 Monate bedingte Haft (rechtskräftig, als Einziger noch unbescholten). Da der 18-Jährige einst für eine Entwöhnungstherapie aus der U-Haft entlassen worden war, die Therapie aber nicht angetreten hatte, wurde er übrigens noch im Verhandlungssaal gleich wieder verhaftet.

Ein verwirrendes Beziehungsgeflecht aus Gewalt und Nötigung hatte gestern Strafrichterin Helga Moser aufzulösen. Angeklagt war ein 51-jähriger Unterländer, der seine Partnerin immer wieder misshandelt haben soll. Trotzdem holte ihn die Frau immer wieder in ihre Wohnung und übergab auch den Schlüssel. Sogar in der Nacht vor dem gestrigen Prozess hatte der Mann bei ihr übernachtet. Im Dezember um zwei Uhr morgens angezeigte – und belegte – Verletzungen untermauerten letztlich doch die Vorwürfe der ansonsten äußerst widersprüchlich agierenden Frau. Zur Hälfte bedingte 720 Euro Geldstrafe ergingen. (fell)