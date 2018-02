Grän – Nach einem Fall von mutwilliger Zerstörung sucht die Polizei im Außerfern nach Zeugen: Die Beamten erhoffen sich Hinweise zu Unbekannten, die in der Nacht auf Samstag in Grän rund 15 Schneestangen entlang der Tannheimer Straße zwischen Tannheim und Grän abgebrochen und in ein angrenzendes Feld geworfen haben. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 059133/7153 zu melden. (TT.com)