St. Stefan im Rosental – Drei Tote – das ist die blutige Bilanz eines Familiendramas, das sich am Samstag in der Gemeinde St. Stefan im Rosental abgespielt hat. Ein 51 Jahre alter Mann ging nach Angaben der Polizei auf seine Familie los. Sein Bruder und seine Schwester wurden getötet, die Mutter wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Die Meldung, dass die Frau am Abend im Krankenhaus verstorben sei, korrigierte die Polizei später. Anschließend richtete sich der Täter selbst.

Die Bluttat ereignete sich gegen Mittag auf dem Bauernhof der Familie in der Ortschaft Dollrath. Zuerst war von einem Todesopfer und zwei Schwerverletzten die Rede, doch schon bald stellte sich heraus, dass vorerst nur die 75 Jahre alte Mutter des Mannes überlebt hatte. Gefunden wurden die Opfer vom Neffen des Täters, er wollte mit einem seiner Onkel einkaufen gehen und war deshalb zu dem Gehöft gefahren. Der Mann fand die blutüberströmten Opfer und fuhr sofort zur Polizeiinspektion, um Alarm zu schlagen.

Für Geschwister kam jede Hilfe zu spät

Der Täter war vorerst verschwunden, die Polizei löste sofort einen Großalarm aus. Die Cobra rückte aus, ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet, auch eine Suchhundestaffel wurde eingesetzt. Da sich auf dem Hof auch Jagdwaffen befanden, war vorerst unklar, ob der Täter nicht bewaffnet auf der Flucht sei, die Gegend wurde großräumig abgesperrt.

Für die Schwester und den Bruder des 51-Jährigen – die Frau war 56, der Mann 52 Jahre alt – kam jede Hilfe zu spät. Die schwer verletzte Mutter wurde ins Landeskrankenhaus nach Graz eingeliefert, wie Polizeisprecherin Madeleine Heinrich auf APA-Anfrage erklärte. Knapp vor 18.00 Uhr kam dann die Meldung, dass auch die 75-Jährige im Spital ihren Verletzungen erlegen sei. Die Polizei korrigierte die Angaben aber später. Die Mutter sei am Leben und werde weiter behandelt, hieß es in einem Tweet.

Zwei Stunden nach Beginn des Polizeieinsatzes wurde der Täter in einem Nebengebäude tot aufgefunden. Waffe wurde bei ihm keine gefunden.

Über das Motiv für die Bluttat gab es vorerst nur Spekulationen. Fest steht aber, dass es in der Vergangenheit schon öfter Streitereien innerhalb der Familie gegeben hatte, die auch aktenkundig waren. Dem Vernehmen nach soll es um Erbstreitigkeiten gegangen sein, Medienberichten zufolge soll der 51-Jährige zudem psychische Probleme gehabt haben. (APA)