Die Verrechtlichung der Gesellschaft schreitet scheinbar unaufhörlich voran. Kaum noch ein wirtschaftlicher oder staatlicher Bereich, den ein rechtlicher Laie ohne juristische Begleitung noch stolperfrei durchschreiten kann. Da sind Rechtsanwälte mehr denn je gefragt. Nach Jahren der Stagnation kann die Tiroler Rechtsanwaltskammer laut Markus Heis, Präsident der Tiroler Rechtsanwaltskammer, deshalb für den Jahresbeginn 2018 sogar einen kleinen Zuwachs ihrer Mitgliederzahlen vermelden.

So stehen derzeit in Tirol 542 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (plus 0,74 % zu 2017) zur Betreuung bei Rechtsproblemen aller Art zur Verfügung. Mitglieder-Spitzenreiter nach Bezirken:

Innsbruck (325), Kufstein (63), Innsbruck-Land (34). Schlusslichter: der Bezirk Reutte mit sechs Advokaten, Landeck (11) und Lienz (13).

Weiter bleibt der Anwältestand laut Rechtsanwaltskammer eine männliche Domäne: 81 Prozent der Mitglieder sind männlich. Laut Anwältepräsident Heis auch Ergebnis der schwierigen Vereinbarkeit von anwaltlicher Selbstständigkeit und junger Mutterschaft.

Den aufstrebenden Anwälte-Nachwuchs scheint das nicht sonderlich zu beeindrucken: So ist die Zahl der Tiroler Rechtsanwaltsanwärter im Vergleich zum Vorjahr nicht nur um 4,65 Prozent auf 135 gestiegen. 68 — also die knappe Mehrheit — sind Frauen. (fell)