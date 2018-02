Ehrwald, Lermoos, Biberwier – Vollkommen dreist gingen Diebe zwischen 16. und 25. Februar im Außerfern vor: Die Kriminellen hatten es jeweils auf hochwertige Dachboxen abgesehen. So montierten sie am 16. Februar in Ehrwald, am 24. Februar in Lermoos und einen Tag später Biberwier jeweils in den Abendstunden die Boxen von Autos ab. Die Fahrzeuge waren auf Hotel- oder öffentlichen Parkplätzen abgestellt.

Laut Polizei dürfte der Abtransport der Dachboxen mit einem Lieferwagen oder Kleintransporter durchgeführt worden sein. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.

Um zweckdienliche Hinweise an die Polizei Lermoos unter der Telefonnummer 059133/7154 wird ersucht. (TT.com)