Feldkirch, Innsbruck – Eine 46-jährige Staatsverweigerin aus Tirol ist am Montag am Landesgericht Feldkirch wegen mehrerer Delikte zu einer bedingten Haftstrafe von einem Jahr sowie einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 6.480 Euro verurteilt worden. Die Frau zeigte sich unter Tränen voll geständig und konnte sich ihr eigenes Verhalten selbst nicht mehr erklären. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die 46-Jährige hatte es seit 2015 abgelehnt, den österreichischen Staat anzuerkennen und sich darauf berufen, dass jede Nennung ihres Namens eine Copyright-Verletzung darstelle. So forderte sie in ihren Erpresserschreiben - wegen vermeintlicher Copyright-Verletzungen - von hohen Exekutivbeamten, Richtern und anderen Bediensteten die Zahlung von insgesamt mehr als 6,5 Millionen Euro. Andernfalls würde sie dafür sorgen, dass die Personen in ein ausländisches Schuldenregister eingetragen und über von Malta aus geleitete Exekutionsverfahren zu Zahlungen verpflichtet würden. Außerdem verbreitete die Angeklagte die Lüge, ein Richter habe jemanden vergewaltigt.

Im Prozess konnte sich die Frau die Gesetzesverstöße selbst nicht mehr erklären - angeklagt war sie unter anderem wegen der Teilnahme an einer staatsfeindlichen Verbindung, versuchter schwerer Erpressung, übler Nachrede und versuchten gewerbsmäßigen Betrugs. Die 46-Jährige, die ein Studium abgeschlossen hat, berufstätig und nicht verschuldet ist, war damals offenbar in einer schwierigen Lebenssituation. Halt fand sie in der staatsfeindlichen Verbindung „One People‘s Public Trust“ (OPPT). Vor Gericht versicherte sie, der Verbindung den Rücken gekehrt zu haben.

Die Tirolerin nahm den Schuldspruch des Gerichts an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil war damit nicht rechtskräftig. (APA)