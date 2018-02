Innsbruck – Nach dem Fall um das Innsbrucker Kokain-Baby ereignete sich in Tirol im November ein zweiter derartiger Fall. Diesmal sollen einem 21 Monate alten Kind stark beruhigende Benzodiazepine verabreicht worden sein. An der Klinik bestätigte sich das Unfassbare: Dem etwas über eineinhalbjährigen Kind waren laut Urinprobe starke Schlafmittel, so genannte Benzos, die man auch bei Suchtgifthändlern erwerben kann, wohl zur Beruhigung verabreicht worden.

Nach Einvernahmen der Kindesmutter konzentrierten sich die Ermittlungen auf einen 25-jährigen Nordafrikaner. Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft nun unter anderem Strafantrag wegen vorsätzlicher Körperverletzung erhoben.

Staatsanwalt Hansjörg Mayr zur TT: „Dem Angeklagten wird vorgeworfen, dem Kind ein Schlafmittel gegeben zu haben, das zu einer Muskelschwäche sowie Bewusstseinstrübung und damit zu einer kurzzeitigen Gesundheitsschädigung – ohne bleibende Schäden – führte.“ Der Angeklagte bestreitet das. Ihm werden laut Mayr jedoch noch andere Delikte, unter anderem versuchte geschlechtliche Nötigung der noch minderjährigen Mutter des Kleinkinds, zur Last gelegt.

Der Prozess ist am nächsten Montag ganztägig anberaumt. Es gilt die Unschuldsvermutung. (fell)