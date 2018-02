Eine Woche vor der Nationalratswahl am 15. Oktober kam es in Schwaz zu einem negativen Höhepunkt. Ein 16-Jähriger hatte in der Schwazer Innenstadt eine Wahlveranstaltung und ihre Teilnehmer massiv gestört. So sehr, dass er einem nicht uniformierten Polizisten ins Auge stach. Obwohl der Beamte den Burschen laut Polizei mehrfach abgemahnt hatte, dass er sein Verhalten einstellen sollte, verhielt sich der alkoholisierte 16-Jährige weiter aggressiv und widersetzte sich darauf auch noch der ausgesprochenen Festnahme. „Ich mach' dich kalt, du Nazisau!" hatte der Bursche laut Anklage der Innsbrucker Staatsanwaltschaft dabei gerufen und dem Beamten einen Stoß gegen den Brustkorb versetzt. Dadurch wurde der Polizist leicht verletzt — er erlitt einen Knöchelbruch. Bei einem Widerstand gegen einen Exekutivbeamten gilt eine leichte Verletzung laut Strafgesetzbuch aber immer als schwere Verletzung. Die wüste Beschimpfung in der Öffentlichkeit wurde hingegen als Beleidigung qualifiziert. Mit diesem Rucksack ging es für den Randalierer nun ans Landesgericht. Dort machte der 16-Jährige zwar geltend, dass er dem Beamten in Zivil nicht geglaubt habe, dass er Polizist sei, gab sich ansonsten aber geläutert, entschuldigte sich bei dem Polizisten und zahlte Schadenersatz. Daraufhin stellte das Jugendgericht das Verfahren ein und gewährte dem bislang Unbescholtenen eine Diversion. Statt einer Vorstrafe wird er in einem Heim 40 Stunden gemeinnützige Leistungen erbringen.

Welche Bürde Sprach- und Mentalitätsbarrieren mittlerweile für die Strafjustiz darstellen, zeigten nun zwei hintereinander ausgeschriebene Prozesse am Landesgericht. Einer endete mit Freispruch im Zweifel, der andere war auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Beim ersten Prozess sollte ein Syrer seine Frau misshandelt und seinen Schwager schwer bedroht und genötigt haben. Alles nicht beweisbar. Die Frau entschlug sich der Aussage, der letztlich widersprüchliche Schwager war einst vor der Polizei ohne Dolmetscher vernommen worden. Für einen Tschetschenen, der einen Landsmann zu einer schweren Körperverletzung beauftragt haben soll, war wiederum kein Dolmetscher aufzutreiben, und der mutmaßliche Auftragsschläger befindet sich mittlerweile in Frankreich. Ihn benötigt es aber unbedingt als Zeugen. (fell)