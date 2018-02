Innsbruck – Bei einer Glücksspielkontrolle in Innsbruck am Sonntagabend wurden fünf Glücksspiel- und Wettlokale geschlossen, zudem wurde eine Schließungsandrohung ausgesprochen.

In drei Lokalen wurden manipulierte Wettterminals gefunden, an denen illegale Glücksspiele in Form von elektronischen Walzenspielen gespielt werden können. Die anderen drei Lokale hatten klassische Glücksspielautomaten in Betrieb.

Geschlossen wurden Lokale in der Wörndlestraße, am Südtirolerplatz, in der Kranebitter Allee, in der Meinhardstraße sowie in der Amraserstraße. Eine Verwarnung erhielt ein Lokal in der Brixnerstraße. (TT.com)