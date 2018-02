Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Sportwetten sind in Tirol erlaubt, Glücksspiele nicht: ein Umstand, „den sich einige Betreiber von Wettlokalen zunehmend zunutze machen“, sagt Polizeijurist Florian Greil, Leiter des Innsbrucker Strafamtes (Landespolizeidirektion). In den vergangenen Wochen gingen immer wieder Hinweise beim Strafamt ein, dass so manches Wett-Terminal auf Knopfdruck in einen illegalen Spielautomaten verwandelt werden kann. Hinweise, die durchaus den Tatsachen entsprechen, wie jetzt eine Razzia ergab. Dabei stießen die Beamten des Strafamtes erstmals auf die getarnten Spielautomaten.

Ein Erfolg, der möglicherweise auch mit dem ungewöhnlichen Termin zusammenhängt: „Wir sind am Sonntagabend losgezogen, weil wir davon ausgingen, dass zu diesem Zeitpunkt niemand mit uns rechnet“, schmunzelt Greil: „Die Überraschung ist gelungen.“

Manipulierte Terminals

Insgesamt waren es sechs Lokale, denen die Polizeijuristen mit Unterstützung der Polizeiinspektionen Hötting und Hauptbahnhof zwischen 17 Uhr und 2 Uhr einen unerwarteten Besuch abstatteten. „In drei konzessionierten Wettlokalen entdeckten wir Terminals, die zu Spielautomaten umgeschaltet werden können, in drei weiteren Betrieben stellten wir „normale“ illegale Spielautomaten fest“, beschreibt Greil das Ergebnis der Kontrollen. An fünf Lokal­eingängen in der Wörndlestraße, am Südtiroler Platz, in der Kranebitter Allee, Meinhardstraße und Amraser Straße klebt jetzt das Amtssiegel. Ein weiterer Betreiber kam mit einer Verwarnung davon. Sollte es dort erneut zu Beanstandungen bezüglich illegaler Automaten kommen, muss auch er mit der Schließung rechnen.

Dass Wett-Terminals illegale Glücksspiele ermöglichen, hat einen einfachen Grund: Glücksspiele sind profitabler, ein einziger Automat erwirtschaftet monatlich 10.000 Euro und teils auch deutlich mehr. „Die von uns überprüften Wett-Terminals mit Glücksspielfunktion stammen alle vom selben Hersteller“, sagt Greil: „Das Umschalten von einem zum anderen Modus erfolgt entweder per Code-Eingabe oder mit der Fernbedienung.“ Ebenso schnell lassen sich die verbotenen Geräte im Fall einer Polizeikontrolle ausschalten.

Auf den Wett-Terminals mit Doppelfunktion entdeckten die Beamten des Strafamtes ausschließlich Walzenspiele, bei denen gleiche Symbole in einer Reihe angeordnet werden müssen, um dem Spieler einen Gewinn zu ermöglichen.