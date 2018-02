Innsbruck – In letzter Zeit häufen sich Anrufe bei älteren Menschen durch Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben und versuchen, an das Vermögen der angerufenen Personen zu kommen. Bis jetzt wurden Fälle in den Bezirken Landeck, Innsbruck und Schwaz bekannt, meldet die Tiroler Polizei. Die Exekutive geht davon aus, dass weitere Fälle in den anderen Bezirken erfolgen werden.

Unter Umständen wird – um dem Anruf mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen – durch technische Tricks auf dem Telefondisplay sogar eine Telefonnummer der Polizei (zB: 133 oder 059133) angezeigt. Die Täter geben an, gegen eine internationale Tätergruppe zu ermitteln oder behaupten, es lägen Hinweise auf geplante Straftaten (Einbruch, Betrug) vor, wobei der Angerufene das Opfer wäre. An dieser Stelle versuchen die rhetorisch gut geschulten Anrufer die Opfer zur Preisgabe sensibler Daten (z.B. Bankverbindungen, Kontostände, Sparguthaben, Schließfächer) und/oder zur Herausgabe von Wertsachen (Bargeld, Schmuck) zu bewegen, berichten die Beamten.

Gelingt der Trick, werden Mittäter losgeschickt, um die Beute direkt beim Opfer oder oftmals auch an einem zuvor vereinbarten Versteck abzuholen. Zudem wird Stillschweigen vereinbart, um die „Ermittlungen nicht zu gefährden“.

Die Täter suchen in Telefonverzeichnissen systematisch nach Personen mit Vornamen, die auf ein höheres Lebensalter schließen lassen, da sie auf deren Leichtgläubigkeit hoffen. (TT.com)