Innsbruck – Gewaltsame Szenen spielten sich am Sonntag in der Wohnung einer Innsbrucker Familie ab. Ein 55-jähriger Tiroler läutete an der Tür seiner Schwester. „Als sie ihm aufmachte, schob er sie sofort zur Seite und ging zu ihrem Mann, der im Wohnzimmer auf der Couch saß“, so ein Polizist.

Der Betrunkene war auf jeden Fall sehr wütend auf seinen Schwager und wollte mit einem Klappmesser auf ihn losgehen. Der betroffene 45-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt auf der Couch im Wohnzimmer. „Die Ehefrau stand aber in der Nähe des 55-Jährigen und ging sofort dazwischen“, erzählt ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung Online. Auch die beiden Kinder im Alter von 18 und 21 Jahren griffen couragiert ein und halfen ihrer 47-jährigen Mutter. Diese erlitt eine Schnittwunde an der Hand. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen dann, den Angreifer wieder aus der Wohnung zu drängen und die Wohnungstür zu versperren. Das Messer fiel bei dem Gerangel auf den Boden, der 55-Jährige nahm es aber wieder mit.

Mit dem Auto ergriff der Tiroler dann die Flucht. Weit kam er allerdings nicht – nach einer sofortigen Fahndung stellte die Polizei den Mann kurze Zeit später in seiner eigenen Wohnung im Bezirk Innsbruck-Land. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde diese dann auch durchsucht. Dabei stellten die Beamten neben dem Klappmesser auch zwei Langwaffen sicher. Der Tiroler wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Gegen ihn wurde zunächst wegen des Verdachts auf versuchten Mord ermittelt. Über das Motiv des Mannes kann die Polizei derzeit noch nichts sagen. „Der 55-Jährige wurde bereits einvernommen. Es gibt aber derzeit noch ein paar Widersprüche in den Aussagen. Der Grund für den Angriff ist noch Gegenstand von Ermittlungen“, so der Polizeisprecher. Wie die Innsbrucker Staatsanwaltschaft der Tiroler Tageszeitung Mittwochmittag bestätigte, wurde in der Causa jedoch der Antrag auf Verhängung von Untersuchungshaft abgelehnt. Aus dem Gesamtzusammenhang des Sachverhalts ergibt sich demnach laut Verteidiger Marius Baumann kein dringender Tatverdacht in Richtung eines Morddeliktes.(TT.com)