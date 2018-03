Leicester – Nach der Explosion eines Hauses in der mittelenglischen Stadt Leicester sind drei Männer wegen Verdachts auf Totschlags festgenommen worden. Das teilte die Polizei in der Grafschaft Leicestershire am Mittwochabend mit. Bei dem Unglück am Sonntag starben fünf Menschen. Was die Explosion ausgelöst hatte, war weiter unklar. Die Polizei geht nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Zu den fünf Toten gehören eine 46-jährige Mutter und zwei ihrer Söhne im Alter von 17 und 18 Jahren. Außerdem kam die 18-jährige Freundin eines der beiden Jugendlichen ums Leben. Die Familie lebte in einer Wohnung oberhalb eines kleinen Supermarktes in dem Gebäude. Das fünfte Opfer ist laut Polizei eine 22-Jährige, die in dem polnischen Geschäft gearbeitet haben soll. (dpa)