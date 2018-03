Innsbruck – Eingeschlagene Scheiben, aufgestochene Reifen: Mehrere Geschäftsleute der Innsbrucker Markthalle wurden in den vergangenen Wochen Opfer einer rätselhaften Anschlagsserie. Wobei der Begriff „Serie“ vielleicht nicht ganz zutrifft – „vielleicht ist das alles nur ein Zufall“, meint eine Innsbruckerin, die in der Markthalle ein Lokal betreibt.

Fest steht, dass seit Anfang Dezember mehrere Autos von Standbetreibern beschädigt wurden. „Bei mir war es am 8. Dezember. Mein Pkw war vor der Markthalle geparkt, als vermutlich mit einem Messer ein Reifen aufgestochen wurde“, erzählt die Lokalbetreiberin. Ihren Ehemann erwischte es ebenfalls – sein Wagen stand allerdings in der Tiefgarage der Markthalle, als ebenfalls ein Reifen aufgeschlitzt wurde.

Der Betreiber eines benachbarten Feinkostladens wurde vor zehn Tagen zum Opfer. „Die Windschutzscheibe meines Autos wurde zerkratzt. Als ich losfuhr, explodierte auch regelrecht die Heckscheibe“, erzählt der Italiener, der seit elf Jahren in Innsbruck lebt. Den Schaden beziffert der Händler mit etwa 800 Euro. „In der Werkstatt haben sie mir gesagt, die Beschädigungen seien mit einem Aluminium-Werkzeug erfolgt.“

Auch ein Geschäftsmann, der ein Büro in der Halle gemietet hat, zählt mittlerweile zu den Leidtragenden. Bei seinem Wagen wurde kürzlich die Seitenscheibe eingeschlagen. Wer oder was dahintersteckt, können die Opfer nicht sagen: „In der Gegend treiben sich schon immer wieder eigenartige Leute herum“, sagt die Lokal-Chefin. Sie kann sich kaum vorstellen, dass sich die Anschläge gezielt gegen die Standbetreiber richten. Auch interne Querelen scheiden als Motiv eher aus – das Klima unter den Geschäftsleuten und Mitarbeitern in der Markthalle sei durchwegs gut. Die Vandalenakte wurden nicht der Polizei gemeldet. (tom)