Ein bislang Unbekannter schlich sich Donnerstagabend zwischen 20.30 und 21 Uhr in ein Hotel in St. Anton am Arlberg ein. Der Täter nahm mehrere Zimmerschlüssel an sich und stahl aus den Zimmern Bargeld, ein Tablet und eine Armbanduhr. Laut Polizei riss der Täter in einem Hotelzimmer den Safe aus der Verankerung und stahl diesen samt Inhalt. (TT.com)