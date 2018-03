Von Simone Tschol

Außerfern – 2017 war ein arbeitsintensives Jahr für die 68 Polizisten im Bezirk Reutte. Dies zeigt allein der Blick in die Statistik rund ums Thema Verkehr.

„Besonders erfreulich“, so Bezirkspolizeikommandant Egon Lorenz, „ist die Tatsache, dass die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden um 5,4 Prozent auf 244 gesunken ist. 2016 waren es noch 258. Auch die Zahl der Verkehrstoten ist weiter rückläufig. Starben 2016 noch vier Personen auf der Straße, waren im abgelaufenden Jahr nur noch drei Todesopfer zu beklagen.“ Die Ursachen dafür sind für Lorenz vielschichtig. „Da spielen die Wetterumstände ebenso hinein wie die erhöhte Sicherheitsausstattung der Autos, die gute Ausbildung von Führerscheinneulingen und die Überwachungs­aufgabe der Polizei.“

Auch die Zahl der Motorradunfälle ist von 75 im Jahr 2016 auf 69 im Jahr 2017 gesunken. Lorenz: „Die Verunfallten sind 58 Jahre und älter. Bei Unfällen spielt vielfach mangelnde Routine oder Erschöpfung eine ganz wesentliche Rolle.“

Eine deutliche Zunahme war hingegen bei Moped- und Mofa-Unfällen zu verzeichnen. „Die gehen teilweise viel zu schnell und sind auch viel zu laut. Wir werden deshalb heuer mit unserem Mopedprüfgerät wieder verstärkt die Einhaltung der Bauartgeschwindigkeit und die Auspuffanlagen kontrollieren“, verspricht Lorenz.

Was den Polizeichef ein wenig nachdenklich stimmt, ist die „explodierende“ Zahl an Geschwindigkeitsübertretungen. Für das Vorjahr weist die Polizeistatistik 20.474 Anzeigen und 789 Organmandate über das Radar, 902 Anzeigen und 5002 Organmandate über das Lasermessgerät aus. Das ergibt in Summe 27.167 Temposünder, wobei die Ergebnisse der Fixradarboxen hier noch nicht eingerechnet sind. „Über 27.000, da kann was nicht stimmen. Mir kommt es oft so vor, wie wenn hier der Strafrahmen sowohl bei Anzeigen als auch bei Organmandaten zu niedrig ist. Zum Beispiel kalkulieren viele Motorradfahrer pro Ausfahrt eine Radarstrafe schon ein. Da muss was passieren“, meint Lorenz.

Auch beim Schwerverkehr – der seit 2004 primär an der Kontrollstelle in Musau unter die Lupe genommen wird – gab es einiges zu beanstanden. Lorenz: „Hier mussten wir 847 Amtshandlungen wegen Überladung, 653 wegen Nichteinhaltung der Ruhezeit und 30 in Sachen Gefahrengut setzen. Hinzu kommen 346 Anzeigen wegen Missachtung des Fahrverbotes über den Fernpass.“ 777 Mal wurden Sicherheitsleistungen eingehoben. Dabei wurden 206.120 Euro kassiert. Weiters wurden über 642 Organmandate 34.350 Euro eingenommen. 1607 Anzeigen wurden direkt an die Behörde weitergeleitet.

Auch Alkohol am Steuer ist weiterhin Thema. Insgesamt wurden 6332 Alkovortests und 369 Alkomatentests durchgeführt, 126 Lenker angezeigt. 61 Fahrzeuglenker mussten ihren Schein abgeben. Der Großteil wegen Alkohol am Steuer. Lorenz: „Da sind auch schon mal welche mit zwei Promille unterwegs, Männer wie Frauen betroffen.“