Söll – Seinen Führerschein ist ein 25-jähriger Tiroler nach einer halsbrecherischen Fahrt mit einem Kastenwagen in Söll erst einmal los, zudem darf er sich auf eine Anzeige einstellen: Der Mann aus dem Bezirk Innsbruck Land fuhr am Samstag gegen 0.57 Uhr durch das Ortsgebiet von Söll. Auf der Loferer Straße missachtete er zunächst eine doppelte Sperrlinie und überholte trotz des Verbots ein anderes Auto. Dann setzte er erneut zum Überholen eines weiteren Autos an – kurz vor einer unübersichtlichen Kurve.

Doch damit nicht genug: Als wenig später eine 50km/b-Beschränkung kam, ignorierte sie der Kastenwagen-Lenker vollkommen und brauste mit 135 km/h durch. Zum Zeitpunkt der Übertretung war die Fahrbahn salznass und es herrschte leichter Schneefall.

Schließlich hielt eine Polizeistreife den 25-Jährigen im Ortsgebiet von Kirchbichl an. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt verwehrt. Er wird der zuständigen Behörde angezeigt. (TT.com)