Bregenz – Ein 43-jähriger Häftling der oberösterreichischen Justizanstalt Suben, der Anfang Februar einen Spitalsaufenthalt in der oö. Bezirksstadt Schärding zur Flucht genützt hatte, ist Samstagmittag von der Vorarlberger Polizei wieder verhaftet worden. Der Mann hatte sich in der Wohnung eines Verwandten in Bregenz aufgehalten, teilte die Polizei Oberösterreich in einer Presseaussendung am Samstag mit.

Der 43-Jährige leistete keinen Widerstand. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert und soll wieder nach Oberösterreich zurückgebracht werden.

Die Flucht des Mannes während seines Spitalaufenthaltes hatte medial für Aufsehen gesorgt. Als sein Helfer fungierte nämlich nicht alleine der eigene 26-jährige Sohn des Häftlings. Der 43-jährige Serbe, der eine Gefängnisstrafe wegen Betrugs absitzt, musste für seinen Coup sogar aus dem zweiten Stock des Krankenhauses springen. Unten wartete auf ihn der Filius in einem Fluchtauto. Dieser konnte später in Reichersberg gestoppt werden - zu dem Zeitpunkt hatte er seinen Vater aber schon vorher aussteigen lassen. (APA)