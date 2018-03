Jenbach – Wegen der sexuellen Belästigung junger Frauen im Regionalzug stellte sich ein 34-jähriger Unterländer am Sonntag gegen 17.45 Uhr bei der Polizei in Kufstein. Zuvor hatte eine 23-jährige Tirolerin am Samstag Anzeige erstattet, weil sie den Mann beim Onanieren in einem Regionalzug von Schwaz nach Kufstein beobachtet hatte. Der Gesuchte habe sich in unmittelbarer Nähe der Frau selbst befriedigt und habe dies „über einen längeren Zeitraum fortgesetzt“, hieß es bei der Polizei. Die Frau stieg in Kufstein aus dem Zug aus, der Mann blieb sitzen.

Bereits Anfang Februar hatte sich ein ähnliches Szenario in einem Regionalzug im Unterland abgespielt. Damals hatte sich der Täter direkt zu einer 20-Jährigen gesetzt und vor ihren Augen mit der Masturbation begonnen. Als die junge Frau den Sitzplatz wechselte, folgte ihr der Mann. Beide stiegen in Wörgl aus, es kam zu keinen weiteren Belästigungen.

Der 34-Jährige dürfte wegen der umfassenden Ermittlungen und Berichterstattungen eingeknickt sein und stellte sich selbst der Polizei. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (TT.com)