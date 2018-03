Jenbach – Eine 23-jährige Tirolerin hat am Samstag einen unbekannten Mann angezeigt, der in einem Regionalzug öffentlich onaniert haben soll. Der Gesuchte habe sich in unmittelbarer Nähe der Frau selbst befriedigt und habe dies „über einen längeren Zeitraum fortgesetzt“, hieß es bei der Polizei. Die Frau stieg in Kufstein aus dem Zug aus, der Mann blieb sitzen.

Die 23-Jährige nahm um 7.02 Uhr den Regionalzug von Schwaz in Richtung Kufstein. Dass der Mann masturbierte, habe sie etwa ab Jenbach wahrgenommen.

Der Beschreibung der Frau zufolge handelt es sich bei dem Gesuchten um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit längerem, natur-roten Haar. Er ist schlank, mittelgroß und trug eine Outdoor-Hose sowie ein beigefarbenes T-Shirt. Die Polizei Kufstein (Tel.: 059133/7210) nimmt Hinweise entgegen. (APA, TT.com)